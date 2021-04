மாநில செய்திகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் வந்தால் மீண்டும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்தான் போட்டியிடுவார்; கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + In the Srivilliputhur constituency, the Congress candidate will contest the by-elections again; Interview with KS Alagiri

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் வந்தால் மீண்டும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்தான் போட்டியிடுவார்; கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி