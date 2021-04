மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 50 சதவீத படுக்கைகளை தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் ஒதுக்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + The Tamil Nadu government has directed private hospitals to allocate 50 per cent of beds for the treatment of corona patients

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 50 சதவீத படுக்கைகளை தனியார் ஆஸ்பத்திரிகள் ஒதுக்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு