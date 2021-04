மாநில செய்திகள்

குளச்சல் மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் பெற்றுத்தர மத்திய அரசை வலியுறுத்தவேண்டும் முதல்-அமைச்சருக்கு, கமல்ஹாசன் கடிதம் + "||" + Kamal Haasan's letter to the First Minister urging the Central Government to provide relief to the families of the Kulachal fishermen

குளச்சல் மீனவர்களின் குடும்பத்துக்கு நிவாரணம் பெற்றுத்தர மத்திய அரசை வலியுறுத்தவேண்டும் முதல்-அமைச்சருக்கு, கமல்ஹாசன் கடிதம்