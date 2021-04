மாநில செய்திகள்

தபால் ஓட்டு எண்ணிக்கையில் புதிய நடைமுறை கூடாது தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தி.மு.க. வேண்டுகோள் + "||" + No new procedure in postal vote count Request

தபால் ஓட்டு எண்ணிக்கையில் புதிய நடைமுறை கூடாது தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தி.மு.க. வேண்டுகோள்