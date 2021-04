மாநில செய்திகள்

மறு அறிவிப்பு வெளியிடும் வரை ஆசிரியர்கள் 1-ந்தேதி முதல் பள்ளிக்கூடம் வர தேவையில்லை பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் தகவல் + "||" + Teachers are not required to come to school from the 1st day until further notice.

