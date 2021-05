மாநில செய்திகள்

பிறர் மனம் புண்படாமல் மதம் சார்ந்த ஊர்வலங்கள் அனைத்து சாலைகள் வழியாக நடத்தப்பட வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Religious processions should be held on all roads without offending others

