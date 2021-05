மாநில செய்திகள்

கட்சி அலுவலகத்தில் திரண்ட அ.தி.மு.க.வினர் 250 பேர் மீது வழக்கு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மீறியதால் போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + Police in riot gear stormed a rally on Friday, removing 250 protesters by truck

கட்சி அலுவலகத்தில் திரண்ட அ.தி.மு.க.வினர் 250 பேர் மீது வழக்கு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மீறியதால் போலீசார் நடவடிக்கை