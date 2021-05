மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழிந்தார்: சபாநாயகராக அப்பாவு, துணை சபாநாயகராக பிச்சாண்டி இன்று பதவி ஏற்பு 2 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + MK Stalin proposed: Appavu as Speaker, Pichandi as Deputy Speaker today 2 elected without contest

மு.க.ஸ்டாலின் முன்மொழிந்தார்: சபாநாயகராக அப்பாவு, துணை சபாநாயகராக பிச்சாண்டி இன்று பதவி ஏற்பு 2 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு