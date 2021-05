மாநில செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்து கொரோனாவை குணப்படுத்துமா? என்பதை தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்; டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை + "||" + Can Remtacivir Cure Corona? The Tamil Nadu government should make it clear; Dr Ramdas

ரெம்டெசிவிர் மருந்து கொரோனாவை குணப்படுத்துமா? என்பதை தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்; டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை