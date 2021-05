மாநில செய்திகள்

தளர்வில்லா ஊரடங்கு; காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை வாகனங்கள் மூலமாக காய்கறி, பழங்கள் நேரடியாக விற்பனை; பொதுமக்கள் நலன்கருதி தமிழக அரசு ஏற்பாடு + "||" + Direct sale of vegetables and fruits by vehicles from 6 a.m. to 12 p.m ; Organized by the Tamil Nadu Government

