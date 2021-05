மாநில செய்திகள்

ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் மீது முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? சென்னை பத்ம சேஷாத்திரி பள்ளி முதல்வரிடம் 2-வது நாளாக போலீசார் விசாரணை + "||" + Why not take precautionary measures against teacher Rajagopalan? Chennai Padma Seshadri school principal questioned by police on 2nd day

ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் மீது முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? சென்னை பத்ம சேஷாத்திரி பள்ளி முதல்வரிடம் 2-வது நாளாக போலீசார் விசாரணை