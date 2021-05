மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை பயன்படுத்தி விற்க முயன்ற ஐம்பொன் சிலைகள் பறிமுதல் 4 பேர் கும்பல் கைது + "||" + 4 arrested for trying to sell idols using curfew

ஊரடங்கை பயன்படுத்தி விற்க முயன்ற ஐம்பொன் சிலைகள் பறிமுதல் 4 பேர் கும்பல் கைது