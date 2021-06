மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபை கூட்டம் 24-ந் தேதி வரை நடைபெறும் சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு + "||" + Announcement by Speaker Appavu that the Tamil Nadu Assembly meeting will be held till the 24th

தமிழக சட்டசபை கூட்டம் 24-ந் தேதி வரை நடைபெறும் சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு