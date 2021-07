மாநில செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைவதால் இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழை - வானிலை மையம் தகவல் + "||" + Heavy rains in 5 districts today due to intensification of southwest monsoon

தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைவதால் இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழை - வானிலை மையம் தகவல்