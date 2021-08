மாநில செய்திகள்

2 குழந்தைகளுக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு தம்பதி தற்கொலை வாங்கிய கடனை திரும்பி செலுத்த முடியாததால் பரிதாபம் + "||" + It is a pity that the couple committed suicide after poisoning their 2 children and not being able to repay the loan

2 குழந்தைகளுக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்றுவிட்டு தம்பதி தற்கொலை வாங்கிய கடனை திரும்பி செலுத்த முடியாததால் பரிதாபம்