மாநில செய்திகள்

மகனின் திருமண வரவேற்புக்கு சென்றபோது விபத்து: டேங்கர் லாரி மீது கார் மோதல்; தம்பதி பலி + "||" + Accident while going to son's wedding reception: Car collision on tanker truck; Couple killed

மகனின் திருமண வரவேற்புக்கு சென்றபோது விபத்து: டேங்கர் லாரி மீது கார் மோதல்; தம்பதி பலி