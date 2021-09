மாநில செய்திகள்

நடிகர் ஆர்யாவை பண மோசடி வழக்கில் தப்ப வைக்க முயற்சியா? ஜெர்மனிவாழ் இலங்கை பெண் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் + "||" + Did you try to get actor Arya to escape in a money laundering case? Petition filed in Sri Lankan Women's Court, Germany

நடிகர் ஆர்யாவை பண மோசடி வழக்கில் தப்ப வைக்க முயற்சியா? ஜெர்மனிவாழ் இலங்கை பெண் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல்