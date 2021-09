மாநில செய்திகள்

விவசாயத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் காட்டு பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தகவல் + "||" + Minister Ramachandran informed that action will be taken to shoot wild boars which will affect agriculture

