இட ஒதுக்கீடு போராட்டத்தில் உயிர்த்தியாகம் செய்த தியாகிகளுக்கு அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் + "||" + Everyone should pay tribute to the martyrs who sacrificed their lives in the reservation struggle

