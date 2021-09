மாநில செய்திகள்

அனைத்து சாதி மக்களுக்கும் 100 சதவீத இட ஒதுக்கீடு கிடைக்க உறுதியேற்போம் டாக்டர் ராமதாஸ் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + We will ensure 100 per cent reservation for all castes, Dr. Ramdas tweeted

