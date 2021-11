மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 7 கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி: 12-வது மெகா முகாமில் 16 லட்சம் பேர் போட்டுக்கொண்டனர் + "||" + Vaccination for 7 crore people in Tamil Nadu so far: 16 lakh people have been vaccinated in the 12th mega camp

தமிழகத்தில் இதுவரை 7 கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி: 12-வது மெகா முகாமில் 16 லட்சம் பேர் போட்டுக்கொண்டனர்