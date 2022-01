மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று முதல் இரவு ஊரடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு முடக்கம் + "||" + The first night curfew in Tamil Nadu will be a complete freeze on Sunday

தமிழகத்தில் இன்று முதல் இரவு ஊரடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு முடக்கம்