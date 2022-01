மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 3-வது வாரமாக கடைபிடிப்பு: முழு ஊரடங்கால் முடங்கிய தமிழகம் + "||" + Observance for the 3rd week to control the corona: Tamil Nadu completely paralyzed by the curfew

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த 3-வது வாரமாக கடைபிடிப்பு: முழு ஊரடங்கால் முடங்கிய தமிழகம்