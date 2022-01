மாநில செய்திகள்

அமராவதி ஆற்றில் உயிரிழந்த 6 சிறுவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் + "||" + Rs 25 lakh each should be provided to the families of the 6 children who lost their lives in the Amravati River

அமராவதி ஆற்றில் உயிரிழந்த 6 சிறுவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்