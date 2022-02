மாநில செய்திகள்

சொத்து தகராறு; 1-வது ,2-வது மனைவி குடும்பங்களுக்கு இடையே மோதல்- 2 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு + "||" + Property dispute; Conflict between 1st and 2nd wife families- scythe cut for 2 people

சொத்து தகராறு; 1-வது ,2-வது மனைவி குடும்பங்களுக்கு இடையே மோதல்- 2 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு