மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இருந்து 4.5 லட்சம் யூனிட் மின்சாரம் வெளிச்சந்தைக்கு விற்பனை + "||" + 4.5 lakh units of electricity from Tamil Nadu sold to the open market

தமிழகத்தில் இருந்து 4.5 லட்சம் யூனிட் மின்சாரம் வெளிச்சந்தைக்கு விற்பனை