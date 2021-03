சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அனைத்து ஏழை மக்களுக்கும் கான்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Concrete House will be built for All Poor People says CM Edappadi Palaniswami

அனைத்து ஏழை மக்களுக்கும் கான்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி