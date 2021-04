சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தமிழகத்தில் 72.78 % வாக்குப்பதிவு- மாவட்டம் வாரியாக அதிகாரப்பூர்வ விவரம் + "||" + 72.78 per cent turnout in Tamil Nadu Official details by district

தமிழகத்தில் 72.78 % வாக்குப்பதிவு- மாவட்டம் வாரியாக அதிகாரப்பூர்வ விவரம்