சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கோவை வால்பாறை தொகுதியில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த அ.தி.மு.க வேட்பாளர் + "||" + In the Valparai constituency of Coimbatore Who recorded the first hit ADMK candidate

கோவை வால்பாறை தொகுதியில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த அ.தி.மு.க வேட்பாளர்