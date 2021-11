தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை வந்தாலும் மோசமானதாக இருக்காது..!! மருத்துவ நிபுணர்கள் கணிப்பு + "||" + 'Worst of Covid behind India': Experts say hybrid immunity, vaccination may prevent big 3rd wave

கொரோனா 3-வது அலை வந்தாலும் மோசமானதாக இருக்காது..!! மருத்துவ நிபுணர்கள் கணிப்பு