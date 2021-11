மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை: மலை உச்சியில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் இன்றுடன் நிறைவு + "||" + Thiruvannamalai: The majestic lamp mounted on the top of the hill ends today

திருவண்ணாமலை: மலை உச்சியில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் இன்றுடன் நிறைவு