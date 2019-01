உலக செய்திகள்

ரஷியாவில், சிலிண்டர் வெடித்து அடுக்குமாடி கட்டிடம் தரைமட்டம்: 35 மணி நேரத்துக்கு பிறகு பச்சிளம் குழந்தை உயிருடன் மீட்பு + "||" + In Russia, the cylinder exploded apartment building floor: After 35 hours the baby is alive and rescued

ரஷியாவில், சிலிண்டர் வெடித்து அடுக்குமாடி கட்டிடம் தரைமட்டம்: 35 மணி நேரத்துக்கு பிறகு பச்சிளம் குழந்தை உயிருடன் மீட்பு