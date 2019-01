உலக செய்திகள்

கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த புதிய உத்தி ஜப்பானில் மெட்ரோ ரெயில் பயணிகளுக்கு இலவச உணவு + "||" + New tactic to control crowd traffic Free food for metro rail travelers in Japan

கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த புதிய உத்தி ஜப்பானில் மெட்ரோ ரெயில் பயணிகளுக்கு இலவச உணவு