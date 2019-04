உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் தேர்தலில் விறுவிறுப்பான ஓட்டு பதிவு பெஞ்சமின் நேட்டன்யாஹூ 5–வது முறையாக பிரதமர் ஆவாரா? + "||" + Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for the 5th time to happen?

இஸ்ரேல் தேர்தலில் விறுவிறுப்பான ஓட்டு பதிவு பெஞ்சமின் நேட்டன்யாஹூ 5–வது முறையாக பிரதமர் ஆவாரா?