உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுக்கும், மற்ற நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக போர் உலக பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் - ஜி20 நாடுகள் கூட்டத்தில் அறிக்கை + "||" + The trade war between the United States and other countries will impact the global economy - report at the G-20 meeting

அமெரிக்காவுக்கும், மற்ற நாடுகளுக்கும் இடையேயான வர்த்தக போர் உலக பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் - ஜி20 நாடுகள் கூட்டத்தில் அறிக்கை