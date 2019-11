உலக செய்திகள்

இந்தியாவிற்கு எதிராக சீக்கியர்களை தூண்ட பாகிஸ்தான் முயற்சி? + "||" + Pakistan army places 'bomb' in Kartarpur Gurudwara to instigate Sikhs against India

இந்தியாவிற்கு எதிராக சீக்கியர்களை தூண்ட பாகிஸ்தான் முயற்சி?