உலக செய்திகள்

பேட்டி அளித்துக்கொண்டிருந்தபோது நிருபரின் செல்போனை பறித்த இங்கிலாந்து பிரதமர் - தேர்தல் நேரத்தில் சர்ச்சை + "||" + The Prime Minister of England snatched a reporter's cellphone while he was being interviewed - Controversy at election time

பேட்டி அளித்துக்கொண்டிருந்தபோது நிருபரின் செல்போனை பறித்த இங்கிலாந்து பிரதமர் - தேர்தல் நேரத்தில் சர்ச்சை