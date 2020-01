உலக செய்திகள்

இத்தாலியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டத்துக்குள் கார் புகுந்தது: 6 பேர் உடல் நசுங்கி சாவு + "||" + Car Plows Into German Tourists in Italy, Killing 6 and Injuring 11

இத்தாலியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டத்துக்குள் கார் புகுந்தது: 6 பேர் உடல் நசுங்கி சாவு