உலக செய்திகள்

ஜப்பானில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்: பதற்றத்தில் தவித்த மக்கள் + "||" + Earthquake in Japan: People who are in tension

ஜப்பானில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம்: பதற்றத்தில் தவித்த மக்கள்