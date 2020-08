உலக செய்திகள்

தென்கொரியாவில் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 30 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Floods and landslides kill at least 30 in South Korea

