உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கருப்பின வாலிபர் சுடப்பட்ட விவகாரம்: போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு; 2 பேர் பலி + "||" + The issue of black youth being shot in the United States: shooting in combat; 2 people killed

அமெரிக்காவில் கருப்பின வாலிபர் சுடப்பட்ட விவகாரம்: போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு; 2 பேர் பலி