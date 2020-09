உலக செய்திகள்

நாட்டில் ஏற்பட்டு உள்ள உணவு நெருக்கடி : மறக்க செய்ய லடாக் பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயலும் சீனா + "||" + The curious link behind China’s Ladakh moves and a looming food crisis Analysis

நாட்டில் ஏற்பட்டு உள்ள உணவு நெருக்கடி : மறக்க செய்ய லடாக் பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயலும் சீனா