உலக செய்திகள்

விமானம் மூலம் துபாய் திரும்புபவர்களுக்கு குடியுரிமை, வெளிநாட்டினர் விவகாரத்துறையிடம் முன் அனுமதி பெற தேவையில்லை எமிரேட்ஸ் விமான நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Those returning to Dubai by air do not need to obtain prior permission from the Department of Citizenship and Foreign Affairs.

விமானம் மூலம் துபாய் திரும்புபவர்களுக்கு குடியுரிமை, வெளிநாட்டினர் விவகாரத்துறையிடம் முன் அனுமதி பெற தேவையில்லை எமிரேட்ஸ் விமான நிறுவனம் அறிவிப்பு