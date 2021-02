உலக செய்திகள்

துபாய், சார்ஜா, அபுதாபி உள்ளிட்ட அமீரகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை கிளவுட் சீடிங் முறையும் கடைபிடிக்கப்பட்டதாக தேசிய வானிலை மையம் தகவல் + "||" + Widespread rain in various parts of the United Arab Emirates including Dubai, Sharjah and Abu Dhabi

