உலக செய்திகள்

புதிதாக 2,113 பேருக்கு தொற்று அமீரகத்தில் ஒரே நாளில் கொரோனாவுக்கு 6 பேர் பலி 2,279 பேர் குணமடைந்தனர்