உலக செய்திகள்

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி நவால்னி உயிரிழந்தால் ரஷியா கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + The United States has warned that Russia could face dire consequences if jailed opposition leader Alexei Navalny dies

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள எதிர்க்கட்சி தலைவர் அலெக்சி நவால்னி உயிரிழந்தால் ரஷியா கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை