உலக செய்திகள்

சினிமா டைரக்டரை பெற்றோரே கவுரவக்கொலை செய்து உடலை சூட்கேசில் அடைத்து வீசிய கொடூரம் + "||" + Iranian film director is murdered, chopped up and dumped in a suitcase 'by his parents in an honour killing over his unmarried status'

சினிமா டைரக்டரை பெற்றோரே கவுரவக்கொலை செய்து உடலை சூட்கேசில் அடைத்து வீசிய கொடூரம்