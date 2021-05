உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் கவின் மேக்லியோட் காலமானார் + "||" + Gavin MacLeod, star of American romantic TV drama The Love Boat, dies at 90

அமெரிக்காவை சேர்ந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் கவின் மேக்லியோட் காலமானார்