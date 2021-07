உலக செய்திகள்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரே நாளில் 24 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா + "||" + More than 24 thousand people tests positive in a single day in South Africa

தென் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரே நாளில் 24 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா