இந்தியா, வர்த்தகம் செய்ய சவாலான இடமாக உள்ளது: அமெரிக்கா + "||" + India 'challenging place' to do business, must ease hurdles: US State Dept

